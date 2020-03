03.03.2020 ( vor 3 Stunden )



In Wuhan, wo die In Wuhan, wo die Coronavirus -Epidemie ihren Ausgang nahm, konnte eine 98-jährige Frau aus dem Krankenhaus entlassen werden. Sie soll die bisher älteste an dem Virus erkrankte Patientin gewesen sein. 👓 Vollständige Meldung