27.03.2020 ( vor 6 Stunden )



Ein Konditor in Dortmund ist auf eine kreative Idee gekommen. Sein als Scherz gedachter Marmorkuchen in Form von Klopapier ist ein Verkaufsschlager. Seitdem sorgt er sich weniger um seinen Umsatz.