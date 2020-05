29.04.2020 ( vor 1 Woche )



In der vorletzten Folge von "Promis unter Palmen" wurde Claudia Obert von Bastian Yotta und Carina Spack so fies gemobbt, dass Zuschauer den Sender kritisierten, nicht eingeschritten zu haben. Nun erklärt sich Sat.1 - und reagiert.