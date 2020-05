Bundesregierung knöpft sich Fleischindustrie vor

Die Bundesregierung will Beschäftigte in Schlachthöfen besser vor Ausbeutung schützen. Es musste erst zur einer Pandemie kommen, damit sie handelt. Wie...

Zwischen der Bundesregierung und der deutschen Fleischindustrie bahnt sich ein handfester Streit an. Die zuletzt stark kritisierten Werkverträge der Branche...

Atomwaffen-Streit: Grenell kritisiert SPD – "Deutschland hat sich verpflichtet" Der US-Diplomat in Berlin hat sich in die Atomwaffen-Debatte eingemischt und Kritik an der SPD geübt. Deren Fraktionschef fordert, dass die Stationierung von...

t-online.de vor 1 Woche - Politik Auch berichtet bei • Focus Online