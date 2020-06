01.06.2020 ( vor 4 Stunden )



Der DFB ermittelt gegen mehrere Spieler, die am Wochenende Zeichen gegen Rassismus und Der DFB ermittelt gegen mehrere Spieler, die am Wochenende Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt setzten. Sancho und Co. mögen zwar gegen die Regeln verstoßen haben – aber dann gehören diese Regeln eben abgeschafft. 👓 Vollständige Meldung