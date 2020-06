Wie erwartet melden sich in der vergangenen Woche wieder viele Amerikaner arbeitslos - aber immerhin gibt es einen Lichtblick: Es sind bei weitem nicht mehr so...

Erstmals wieder unter 2 Mio. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA steigt in der Coronakrise nicht mehr ganz so stark wie zuletzt.

DiePresse.com vor 3 Tagen - Oesterreich