cimecici RT @sternde: Australien: Hai tötet Teenager – andere Surfer versuchten noch, den Jungen zu retten https://t.co/jjqR6pBRra vor 37 Minuten (((Nate C.))) RT @sternde: Es ist die fünfte tödliche Attacke in Australien seit Jahresbeginn. https://t.co/VfBvu64FFc vor 1 Stunde stern.de Sport RT @stern_panorama: Es ist die fünfte tödliche Attacke in Australien seit Jahresbeginn. https://t.co/IaAlBxEcLf vor 1 Stunde stern Genuss RT @stern_panorama: Es ist die fünfte tödliche Attacke in Australien seit Jahresbeginn. https://t.co/IaAlBxEcLf vor 1 Stunde stern RT @neon_magazin: Es ist die fünfte tödliche Attacke in Australien seit Jahresbeginn. https://t.co/xWhVMwOy5W vor 1 Stunde stern_panorama RT @neon_magazin: Es ist die fünfte tödliche Attacke in Australien seit Jahresbeginn. https://t.co/xWhVMwOy5W vor 1 Stunde