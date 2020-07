Quelle: DPA - vor 6 Stunden



Drei spanische Regionen auf Liste der Corona-Risikogebiete 00:51 Berlin, 31.07.20: Die spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra gelten für das Corona-Krisenmanagement in Deutschland nun auch als Risikogebiete. Das geht aus einer Aktualisierung der entsprechenden Liste des Robert Koch-Instituts, kurz RKI, von Freitag hervor. In den drei Gebieten in...