31.08.2020 ( vor 3 Stunden )



Die Ausschreitungen am Rande der Corona- Die Ausschreitungen am Rande der Corona- Demos in Berlin beschäftigen auch den stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Im "ntv Frühstart" zeigt er keinerlei Verständnis für die Demonstranten und meint: "Mit Nazis spielt man nicht." 👓 Vollständige Meldung