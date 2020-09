19.09.2020 ( vor 1 Woche )



Die ursprüngliche Holzskulptur von Melania Trump wurde in ihrer slowenischen Heimatstadt Sevnica in der Nacht des 4. Juli in Brand gesteckt. Die ursprüngliche Holzskulptur von Melania Trump wurde in ihrer slowenischen Heimatstadt Sevnica in der Nacht des 4. Juli in Brand gesteckt. 👓 Vollständige Meldung