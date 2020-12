09.12.2020 ( vor 9 Stunden )



Bei einem gemeinsamen Interview mit Rita Süßmuth kritisiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Umgang in der CDU untereinander. Süßmuth wirbt für eine Doppelspitze in der Partei. Bei einem gemeinsamen Interview mit Rita Süßmuth kritisiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Umgang in der CDU untereinander. Süßmuth wirbt für eine Doppelspitze in der Partei. 👓 Vollständige Meldung