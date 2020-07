02.07.2020 ( vor 7 Stunden )



New Yorks Bürgermeister plant „Black Lives Matter" auf die Fifth Avenue zu malen - direkt vor den Trump Tower. Der US-Präsident nennt es ein „Symbol des Hasses".