10.09.2020 ( vor 6 Stunden )



In Deutschland findet heute, am 10. September 2020, In Deutschland findet heute, am 10. September 2020, um 11 Uhr ein bundesweiter Warntag statt. Dieser soll in Zukunft jedes Jahr an jedem zweiten Donnerstag im September stattfinden. Alles, was Sie über den Warntag wissen müssen. 👓 Vollständige Meldung