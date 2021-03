Lukas Zdrzalek RT @wiwo: Kaum ein deutsches Institut ist so stark gewachsen wie die Greensill Bank, der Sparer viel Geld anvertraut haben. Nun steht deren… vor 9 Stunden Saskia Littmann RT @wiwo: Kaum ein deutsches Institut ist so stark gewachsen wie die Greensill Bank, der Sparer viel Geld anvertraut haben. Nun steht deren… vor 9 Stunden WirtschaftsWoche Kaum ein deutsches Institut ist so stark gewachsen wie die Greensill Bank, der Sparer viel Geld anvertraut haben. N… https://t.co/foIQJtU3EB vor 10 Stunden