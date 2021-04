26.03.2021 ( vor 6 Tagen )



Unter anderem Niedersachsen setzt auf die Luca-App, in der Hoffnung, so Gastronomie und Geschäfte öffnen zu können. Auch wenn noch Fragen in Sachen Sicherheit offen sind, sind offenbar viele Länder interessiert. Unter anderem Niedersachsen setzt auf die Luca-App, in der Hoffnung, so Gastronomie und Geschäfte öffnen zu können. Auch wenn noch Fragen in Sachen Sicherheit offen sind, sind offenbar viele Länder interessiert. 👓 Vollständige Meldung