20.02.2020 ( vor 1 Stunde )



Grenell hatte sich als Botschafter in Berlin mit Deutschland angelegt. Er besitze keinerlei Geheimdiensterfahrung und sei ein Schoßhund Trumps, so die Demokraten. Grenell hatte sich als Botschafter in Berlin mit Deutschland angelegt. Er besitze keinerlei Geheimdiensterfahrung und sei ein Schoßhund Trumps, so die Demokraten. 👓 Vollständige Meldung