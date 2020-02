gwsommer 🌹🇦🇹🇪🇺⚒ Eine Pandemie wie 2009 die Schweinegrippe https://t.co/uqsRnsZ5SO via @DiePressecom vor 34 Minuten SevillanaDirndl 💃 RT @DiePressecom: Coronavirus in Österreich I. Es ist anzunehmen, dass fast jeder mit dem Virus in Kontakt kommen wird, doch die Mehrheit w… vor 2 Stunden Miss Sophie 🐺🎵 RT @JurgenPresser: Eine Pandemie wie 2009 die Schweinegrippe https://t.co/jpmos4VAVY vor 2 Stunden Klartext Eine Pandemie wie 2009 die Schweinegrippe https://t.co/jpmos4VAVY vor 2 Stunden Patscher Opa RT @DiePressecom: Coronavirus in Österreich I. Es ist anzunehmen, dass fast jeder mit dem Virus in Kontakt kommen wird, doch die Mehrheit w… vor 2 Stunden Alvarez RT @DiePressecom: Coronavirus in Österreich I. Es ist anzunehmen, dass fast jeder mit dem Virus in Kontakt kommen wird, doch die Mehrheit w… vor 2 Stunden