Gerli Pi. 🇦🇹 ⚔️ RT @SuroAlex: Italien: 793 Todesopfer an nur einem Tag. 😱 https://t.co/T0hdtlaGGN vor 6 Tagen Alexander Surowiec Italien: 793 Todesopfer an nur einem Tag. 😱 https://t.co/T0hdtlaGGN vor 6 Tagen Beatrice Mariam Ostermann Wieder Rekordanstieg in Italien: 793 Coronavirus-Todesopfer an einem Tag https://t.co/toa4aXWTcj vor 6 Tagen XylonB Erneut Rekordanstieg in Italien: 793 mehr Todesopfer Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer und der Infizierten in Ita… https://t.co/5nECujlLrj vor 6 Tagen Krone Nachrichten Coronavirus: Rekordanstieg der Todesopfer in Italien um 627 Insgesamt bereits 4.032 Todesfälle in Italien https://t.co/3sHSbIY22I vor 6 Tagen KURIER Coronavirus: Rekordanstieg der Todesopfer in Italien um 627 https://t.co/BOGorwaOPH vor 1 Woche