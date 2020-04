10.04.2020 ( vor 2 Stunden )



Die amerikanische Aktivistin für Frauenrechte und Ehe für alle starb in ihrem Haus in San Francisco. Ihr Mut hat die Geschichte verändert, würdigte der kalifornische Gouverneur ihre Verdienste.