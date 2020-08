25.08.2020 ( vor 22 Stunden )



Heute vor sechs Monaten wurde Österreichs erster Corona-Fall bestätigt. Derzeit ist man bei den aktiven Erkrankungen auf einem Niveau wie im April. Gesundheitsminister Anschober glaubt nicht an eine zweite Welle, aber an einen schwierigen Herbst. Heute vor sechs Monaten wurde Österreichs erster Corona-Fall bestätigt. Derzeit ist man bei den aktiven Erkrankungen auf einem Niveau wie im April. Gesundheitsminister Anschober glaubt nicht an eine zweite Welle, aber an einen schwierigen Herbst. 👓 Vollständige Meldung