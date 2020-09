04.09.2020 ( vor 3 Stunden )



Am 3. November wird in den USA gewählt und schon jetzt ist die Stimmung aufgeheizt. Wohl auch durch den Präsidenten Trump. Nun warnt er erneut vor der Briefwahl und empfiehlt sogar, zwei Mal wählen zu gehen. 👓 Vollständige Meldung