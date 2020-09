15.09.2020 ( vor 1 Woche )



Die EU hält die Präsidentschaftswahlen in Die EU hält die Präsidentschaftswahlen in Belarus für gefälscht. Der EU-Außenbeauftragte Borell kündigt Sanktionen gegen eine "große Zahl" belarussischer Offizieller an. 👓 Vollständige Meldung