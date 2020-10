Angela Zemanek-Hackl RT @Muschelschloss: #Corona #Österreich - Das Contact-Tracing im Bundesland Salzburg stößt langsam an seine Grenzen. "Die Situation in den… vor 29 Minuten Muschelschloss💈 #Corona #Österreich - Das Contact-Tracing im Bundesland Salzburg stößt langsam an seine Grenzen. "Die Situation in… https://t.co/OQ16OFiidP vor 33 Minuten guenschl 🇦🇹 RT @HeleneSteiner4: https://t.co/eXZTR1OufD Während der Westen Probleme zugibt und Lösungen sucht und Kräfte bündelt ... hört man aus dem… vor 1 Stunde Anjana💕💫💕 Das Contact Tracing stößt in Salzburg an die Grenzen, der Zuwachs an Fällen ist kaum mehr abzuarbeiten. https://t.co/NBGr8cIJbL vor 1 Stunde Svejk Eiltmeldungen #Coronavirus: Probleme beim Contact Tracing in Westösterreich https://t.co/iNhF6te8Qp via @KURIERat vor 1 Stunde Helene Steiner #TeamÖsterreich https://t.co/eXZTR1OufD Während der Westen Probleme zugibt und Lösungen sucht und Kräfte bündelt ... hört man aus… https://t.co/tNoxtmQvte vor 1 Stunde