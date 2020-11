11.11.2020 ( vor 8 Stunden )



Die Direktorin der neu geschaffenen Dokumentationsstelle Politischer Islam, Lisa Fellhofer, spricht über ihre Arbeitsmethoden, die Strukturen der Muslimbruderschaft in Österreich und das islamistisch motivierte Attentat in Wien.