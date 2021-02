Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



GNTM-Star Rebecca Mir: So cool reagiert sie jetzt auf Fan-Kritik 01:24 GNTM-Star Rebecca Mir lässt sich von ihrer Schwangerschaft nicht aufhalten: Die Moderatorin arbeitet trotzdem noch weiter und zeigt sich sportlich und sexy zuvor. Dafür erntet sie wohl auch immer wieder Kritik von Fans, gegen die sich Rebecca in einem neuen Video aber wehrt.