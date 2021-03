Quelle: Euronews German - vor 2 Tagen



China in Hamburg - Qingdao will handeln 02:38 Am Freitag haben Vertreter der chinesischen Hafenmetropole Qingdao in Hamburg eine Ausstellung über die Stadt im Norden Chinas eröffnet. Eine traditionsreiche Verbindung. Schon jetzt kommen die meisten europäischen Investitionen in Qingdao aus Deutschland.