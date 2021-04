Doris A 🐈🐈 RT @DavidJesasoli: Am besten die Wahrheit in der ganzen Politik abschaffen , das wärs! https://t.co/aPIbbZMkAz vor 1 Stunde Theres RT @DavidJesasoli: Am besten die Wahrheit in der ganzen Politik abschaffen , das wärs! https://t.co/aPIbbZMkAz vor 2 Stunden Knut Ogris RT @DavidJesasoli: Am besten die Wahrheit in der ganzen Politik abschaffen , das wärs! https://t.co/aPIbbZMkAz vor 3 Stunden helira RT @DavidJesasoli: Am besten die Wahrheit in der ganzen Politik abschaffen , das wärs! https://t.co/aPIbbZMkAz vor 5 Stunden helira RT @alt_weiss_klug: Die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuß abschaffen sagt #Soboteur #Sobotka. Bitte lasse den Blitz ihn beim Schei… vor 5 Stunden Sepp Walckerl RT @DavidJesasoli: Am besten die Wahrheit in der ganzen Politik abschaffen , das wärs! https://t.co/aPIbbZMkAz vor 5 Stunden