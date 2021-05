06.05.2021 ( vor 7 Stunden )



Das Finanzministerium unter Gernot Blümel (ÖVP) habe seine Pflicht, die angeforderten E-Mails an den U-Ausschuss zu liefern, nicht ausreichend erfüllt, so der Verfassungsgerichtshof. Das Finanzministerium unter Gernot Blümel (ÖVP) habe seine Pflicht, die angeforderten E-Mails an den U-Ausschuss zu liefern, nicht ausreichend erfüllt, so der Verfassungsgerichtshof. 👓 Vollständige Meldung