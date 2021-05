Angie F 🦄🎉 RT @Wien24: #BREAKING: Alexander #Bisenz ist tot. Der beliebte Kabarettist ("Alfred Wurbala") ist vergangenen Samstag mit 59 Jahren verstor… vor 6 Stunden Bert Walther Österreich: "Alfred Wurbala" verabschiedet sich in die Annalen... https://t.co/3C1vWuHXvU vor 7 Stunden Heide Rampetzreiter Ich bin mit Bisenz aufgewachsen. 59 ist echt kein Alter https://t.co/WFU7aJFi1U vor 8 Stunden DoroFlake*Art8Abs2EMRK* RT @Kottan93614419: Alexander Bisenz starb mit nur 59 Jahren in St. Pölten, er erlitt im Vorjahr einen Herzinfarkt. Er war Kabarettist der… vor 9 Stunden Gerhard Sommer RT @Kottan93614419: Alexander Bisenz starb mit nur 59 Jahren in St. Pölten, er erlitt im Vorjahr einen Herzinfarkt. Er war Kabarettist der… vor 9 Stunden