»Niemand muss zwölfmal im Jahr fliegen«: EU-Vizepräsident Timmermans will die Zahl der Flugreisen drastisch reduzieren – aber ohne Verbote.

Ärzteverband ebenfalls skeptisch: STIKO-Chef torpediert Spahns Impfplan für Kinder Bis zum Ende der Sommerferien sollen Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ein Impfangebot haben - so strebt es Bundesgesundheitsminister Spahn an. Doch an der...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt