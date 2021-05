Bei einer Sondersitzung des Nationalrats in Wien scheitern Misstrauensanträge gegen den Regierungschef und seinen Finanzminister. Die ÖVP beklagt...

Am Mittwoch hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) persönlich die Öffentlichkeit darüber informiert, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft...

Opposition mit scharfer Kritik an Kurz Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussagen Ermittlungen eingeleitet. Die FPÖ...

