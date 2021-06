Nürnberger Blatt WHO stuft nur noch Delta-Strang der Corona-Variante B.1.617 als "besorgniserregend" ein | #corona #who #delta https://t.co/9qrGMsUprx vor 1 Stunde Marco Herrmann Delta-Variante: Nur ein Strang „besorgniserregend“ - Delta-Variante: Nur ein Strang „besorgniserregend“ https://t.co/iKpjwD9OhS vor 2 Stunden stern_ratgeber News zur Coronavirus-Pandemie: Corona-Variante Delta aus Indien: WHO hält nur noch einen Strang für "besorgniserreg… https://t.co/AGSSOSnhyL vor 4 Stunden stern_wissen News zur Coronavirus-Pandemie: Corona-Variante Delta aus Indien: WHO hält nur noch einen Strang für "besorgniserreg… https://t.co/clNY8xdD9B vor 5 Stunden stern News zur Coronavirus-Pandemie: Corona-Variante Delta aus Indien: WHO hält nur noch einen Strang für "besorgniserreg… https://t.co/CUqZD2zwyE vor 5 Stunden