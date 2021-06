Für die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wird das Private politisch – und vielleicht noch heikel. Ihre Partei will Lobbyismus stärker regulieren....

Ein Medienwissenschaftler aus Österreich wirft Annalena Baerbock vor, in ihrem Buch gebe es Plagiate. Die Grünen wehren sich vehement, von einer...

Wegen dieser Buchpassagen steht Baerbock in der Kritik Was ist dran an den Plagiatsvorwürfen gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock? Der Medienwissenschaftler Stefan Weber moniert mehrere Textstellen in...

