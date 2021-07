06.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Ab Mitte August will Großbritannien weiter lockern, obwohl der Ab Mitte August will Großbritannien weiter lockern, obwohl der Gesundheitsminister mit bis zu 100.000 Neuinfektionen pro Tag rechnet. Impfskeptiker will man mit einer EM-Ticket-Lotterie locken. 👓 Vollständige Meldung