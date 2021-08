30.07.2021 ( vor 6 Tagen )



Wenn Reichweite im Elektroauto der wahre Luxus ist, dann spricht Daimler mit dem EQS das überfällige Machtwort: Bis zu 780 Kilometer am Stück sind möglich. An Luxus mangelt es freilich auch sonst nicht.