Quelle: DPA - vor 54 Minuten



Lokführer beginnen Streik am Dienstagabend 00:40 Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich für einen Streik bei der Deutschen Bahn entschieden. Bei der Urabstimmung der Gewerkschaft stimmten 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf, wie die Organisation am Dienstag in Frankfurt schriftlich mitteilte. Die Gewerkschaft ruft ihre...