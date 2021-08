Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 20 Stunden



"Nicht unter meiner Kanzlerschaft" - Kurz will keine Afghan:innen 01:16 Österreichs Kanzer Sebastian möchte an den umstrittenen Abschiebungen von afghanischen Flüchtlingen festhalten und schlägt Rückführungen in die Nachbarländer Afghanistans vor.