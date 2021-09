21.09.2021 ( vor 4 Stunden )



Haushaltskommissar Johannes Hahn rechtfertigt die einbehaltenen EU-Zahlungen an Länder mit Rechtsstaatsproblemen und kündigt weitere solche Schritte an. Die Sparauflagen für hoch verschuldete Länder will er neu organisieren. Haushaltskommissar Johannes Hahn rechtfertigt die einbehaltenen EU-Zahlungen an Länder mit Rechtsstaatsproblemen und kündigt weitere solche Schritte an. Die Sparauflagen für hoch verschuldete Länder will er neu organisieren. 👓 Vollständige Meldung