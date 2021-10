Christian Oh, das klingt gut. Hat aber lange gedauert und für mich war das eig. schon überfällig. Die Nutzfahrzeugsparte wird… https://t.co/vFTEdzRn4Q vor 2 Tagen Stefan Rudolph Daimler AG wird zu Mercedes-Benz Group AG https://t.co/WSTnEwee1S vor 2 Tagen jesmb Die #Daimler AG wird in die #Mercedes-Benz AG und die Daimler Truck Holding AG aufgespaltet - Kosten liegen bei 700… https://t.co/wiYmlRdkkn vor 2 Tagen Pitty RT @Ich42901834: Daimler wird sich spalten in „Mercedes Benz“ (PKW) und „Daimler Trucks“. Dadurch wird eine feindliche Übernahme von Merce… vor 2 Tagen SuKr RT @Ich42901834: Daimler wird sich spalten in „Mercedes Benz“ (PKW) und „Daimler Trucks“. Dadurch wird eine feindliche Übernahme von Merce… vor 2 Tagen Rostocker RT @Ich42901834: Daimler wird sich spalten in „Mercedes Benz“ (PKW) und „Daimler Trucks“. Dadurch wird eine feindliche Übernahme von Merce… vor 2 Tagen