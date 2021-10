Peter Rabl Kann Kurz-Epigone Schallenberg Kanzler? https://t.co/pnz9xDeHlY via @DiePressecom vor 1 Woche CurlySue RT @DiePressecom: Nie wurde ein Bundeskanzler so unvermittelt ins Amt gestoßen. Dem anerkannten Außenpolitiker Alexander Schallenberg blieb… vor 1 Woche Die Presse Nie wurde ein Bundeskanzler so unvermittelt ins Amt gestoßen. Dem anerkannten Außenpolitiker Alexander Schallenberg… https://t.co/W3qrsg4qjU vor 1 Woche