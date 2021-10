News Deutschland Deutschland: Ampel-Parteispitzen empfehlen Koalitionsverhandlungen: SPD, Grüne und FDP wollen eine gemeinsame.. https://t.co/bWbQduH8mm vor 4 Sekunden NoahTroll RT @ainyrockstar: Ciao FDP. Es gibt einfach keine liberale und keine konservative Kraft mehr in Deutschland. https://t.co/GSqArkf4gC https:… vor 11 Stunden Toni RT @ainyrockstar: Ciao FDP. Es gibt einfach keine liberale und keine konservative Kraft mehr in Deutschland. https://t.co/GSqArkf4gC https:… vor 15 Stunden Lukasz Kort · Kortt RT @sternde: Ampel-Bündnis: Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP für Koalitionsverhandlungen https://t.co/2H25u7P41H vor 17 Stunden Steini RT @ainyrockstar: Ciao FDP. Es gibt einfach keine liberale und keine konservative Kraft mehr in Deutschland. https://t.co/GSqArkf4gC https:… vor 18 Stunden Joe Nosferatu Gefunden auf BR24 | Ampel: Parteispitzen empfehlen Koalitionsverhandlungen im Bund https://t.co/ULLdpMkztW vor 18 Stunden