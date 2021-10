21.10.2021 ( vor 3 Stunden )



Julian Reichelt muss nach Vorwürfen gegen ihn, die mit Machtmissbrauch zu tun haben, den Chefsessel räumen. Wer sind die Figuren in diesem deutschen Medienskandal, der bis in die USA und die " New York Times " reicht? Wieso schielt Axel Springer auf den US-Medienmarkt und was plant sie mit dem Kauf von "Politico"? All das besprechen Anna Wallner und Thomas Vieregge aus der "Presse"-Außenpolitik. 👓 Vollständige Meldung