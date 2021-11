vanishAurora Regierung: Vierter Lockdown, Distance Learning und Impfpflicht https://t.co/yb9ig1ojgf vor 1 Stunde Dr. Michael von Forstner ENDLICH!!!! Bravo Österreich! #SwissCovidFail Regierung: Vierter Lockdown, Distance Learning und Impfpflicht… https://t.co/4tMijkXEen vor 1 Stunde Steini RT @BB12_DE: Österreich geht wieder in den #Lockdown und es kommt die #Impfpflicht. Ein Vorgeschmack darauf, was uns auch wieder blüht.… vor 1 Stunde ¯\_(ツ)_/¯ Österreich geht wieder in den #Lockdown und es kommt die #Impfpflicht. Ein Vorgeschmack darauf, was uns auch wiede… https://t.co/WPWrZS85FS vor 1 Stunde Gnutiez https://t.co/i93Pd7rska DiePressecom hat eine Headline geändert. Regierung: Vierter Lockdown, Distance Learning u… https://t.co/KmHyaujSOc vor 1 Stunde