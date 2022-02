Häupl im TV: In g'spritzter Frische [premium]

09.02.2022 ( vor 6 Tagen )



Anlässlich seiner Autobiografie tourt der Wiener Altbürgermeister Michael Häupl durch die Medien. In Willkommen Österreich sagte er, was ihn an Sebastian Kurz gestört hat, bei Corinna Milborn, in welcher Frage ihn die Grünen enttäuschen. 👓 Vollständige Meldung