Krieg in der Ukraine: Neutralität als möglicher Ausweg

Quelle: DW (Deutsch) - vor 5 Tagen



Ukraine: Krieg und Kunst 04:36 Die in der Ukraine geborene Fotografin Viktoria Sorochinski lebt in Berlin. Doch gedanklich ist sie bei ihrer Familie in der Ukraine. Wie geht Viktoria Sorochinski mit dem Krieg um – persönlich und künstlerisch? #dweuromaxx