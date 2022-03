Wie geht es mit den Tests an Schulen weiter?

Tupemunyi RT @zucchinikonigin : @tazgezwitscher Oh shit. Die besten Wünsche für das Mädel! @Bildung_RLP Sowas nimmt Frau Hubig in Kauf, ne. Wenn Maske… vor 11 Stunden

Thomas Rau | BY Pressemitteilung heute: "BayernCloud Schule geht an den Start." Warum kein Link im Text? - Kleingedruckt: "So soll… https://t.co/FiNrEq74Jq vor 18 Stunden