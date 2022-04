21.04.2022 ( vor 4 Stunden )

Die TV-Debatte zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen hätte, was die Europapolitik betrifft, in jeden EU-Staat ähnlich verlaufen können: Einsicht in die Notwendigkeit, gemeinsame Sache zu machen, gegen Nostalgie für letztlich ohnehin nie dagewesene einzelgängerische Größe.