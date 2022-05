Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen bei 276, 5 gelegen. Das...

Bei einem Feuer auf einer Entbindungsstation im Senegal kamen elf Babys ums Leben. In dem westafrikanischen Land kommt es immer wieder zu tödlichen Vorfällen...

Die Probleme bei den Kartenzahlungen in Supermärkten und Tankstellen sorgen für Frust bei den Menschen. Im Netz sehen sich viele bestätigt, dass Bargeld...

Die Polizei in Niedersachsen und Bremen rechnet anlässlich des Vatertages mit großen Menschenansammlungen und alkoholisierten Menschen bei beliebten...

Deutschlands Top-Segler Philipp Buhl ist bei der Ilca-7-Weltmeisterschaft in Mexiko auf Platz acht vorgerückt. Mit zwei fünften Rängen gelang dem...

Drei Verletzte bei Massenschlägerei Bei einer Massenschlägerei in Hamburg sind drei Menschen am Mittwochabend verletzt worden. 20 bis 30 Menschen waren beteiligt, wie die Polizei in der Nacht zu...

t-online.de vor 7 Stunden - Deutschland Auch berichtet bei • abendblatt.de