der IS unterwandert die gender reveal Szene 99 schüler und 4 lehrer aus deutschland sind in vorarlberg in bergnot geraten und mussten mit hubschrauber gerettet… https://t.co/W28EwgscpL vor 22 Minuten Neue Zürcher Zeitung Deutschland 99 Schüler und 8 Lehrer aus Deutschland sind in Vorarlberg mit Helikoptern aus Bergnot gerettet worden. Die Gruppe… https://t.co/yEh2PpSNlm vor 1 Stunde Gnutiez https://t.co/EfjFiojeKA orf hat eine Headline geändert. 99 Schüler und in Vorarlberg aus Bergnot gerettet Alle… https://t.co/tIPZ5B4NQg vor 6 Stunden