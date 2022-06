Impfung, Test, Genesung - Zahlen schießen wieder in die Höhe - diese Urlaubsländer bringen 3G zurück Vermasselt Corona jetzt den Sommer-Urlaub? In Portugal, Spanien oder Griechenland steigen die Zahlen der Neuinfektionen an. Erste Länder sorgen vor und führen...

Focus Online vor 2 Tagen - Finanzen